Траулер заложили на "Окской судоверфи" в Нижегородской области для Сахалина

Фото:
Закладка киля рыболовного траулера проекта Т40ОК прошла на "Окской судоверфи" в Навашине в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.
Промысловое судно спроектировали специалисты конструкторское бюро "Си Тех" из Нижнего Новгорода. Заказчик судна - ООО Рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области.
"Наша команда уже приступила к работе, чтобы новый промысловик смог выйти в свое первое плавание", - пояснили на "Окской судоверфи".
Длина рыболовного траулера составляет 44,15 метра, ширина – 12 метров, а дедвейт - 650 тонн.
Напомним, нижегородская судоверфь спустила на воду два хаусбота.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+