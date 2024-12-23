Траулер заложили на "Окской судоверфи" в Нижегородской области для Сахалина Общество

Фото: Telegram-канал "Окской судоверфи"

Закладка киля рыболовного траулера проекта Т40ОК прошла на "Окской судоверфи" в Навашине в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

Промысловое судно спроектировали специалисты конструкторское бюро "Си Тех" из Нижнего Новгорода. Заказчик судна - ООО Рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области.

"Наша команда уже приступила к работе, чтобы новый промысловик смог выйти в свое первое плавание", - пояснили на "Окской судоверфи".

Длина рыболовного траулера составляет 44,15 метра, ширина – 12 метров, а дедвейт - 650 тонн.

Напомним, нижегородская судоверфь спустила на воду два хаусбота.