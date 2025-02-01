Коммунальную аварию на Мончегорской обещают устранить до конца дня 6 февраля

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Потоп в районе дома №7А по улице Мончегорской в Нижнем Новгороде произошел из-за утечки на водопроводной линии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".
Напомним, днем на указанной улице из-под земли забил фонтан. В итоге дорога превратилась в озеро.
"Поврежденный участок был оперативно выведен из работы, проведены необходимые согласования, откачка воды", - сказали НИА в ресурсоснабжающей организации.
По данным коммунальной компании, специалисты провели подготовительные мероприятия и начали ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить до конца дня 6 февраля.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе проверяют герметичность сетей отопления.
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