Коммунальную аварию на Мончегорской обещают устранить до конца дня 6 февраля Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород [без цензуры]"

Потоп в районе дома №7А по улице Мончегорской в Нижнем Новгороде произошел из-за утечки на водопроводной линии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Напомним, днем на указанной улице из-под земли забил фонтан. В итоге дорога превратилась в озеро.

"Поврежденный участок был оперативно выведен из работы, проведены необходимые согласования, откачка воды", - сказали НИА в ресурсоснабжающей организации.

По данным коммунальной компании, специалисты провели подготовительные мероприятия и начали ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить до конца дня 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе проверяют герметичность сетей отопления.