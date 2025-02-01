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Общество

Нижегородцев предупредили о росте налогов на недвижимость в 2025 году

06 февраля 2025 18:44  [194] Общество

Владельцам жилой и коммерческой недвижимости в Нижегородской области стоит подготовиться к повышению налогов в 2025 году. Причинами изменений стали корректировки в федеральном законодательстве, а также изменения в правилах ипотечного кредитования.  

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" управляющий партнер юридической компании "Войнов, Маслов и партнеры" Александр Маслов, существуют легальные способы снижения налоговой нагрузки, которые стоит учитывать.  

"Один из вариантов – кадастровая переоценка недвижимости. Для этого потребуется обратиться к независимым оценщикам. Если Росреестр откажет в пересмотре стоимости, можно оспорить решение в суде, но процесс может затянуться", – отметил юрист.  

Также эксперт напомнил, что ставки налога на коммерческую недвижимость в регионе установлены на максимальном уровне, тогда как налог на жилые дома значительно ниже.  

Кроме того, юрист обратил внимание, что в связи с предстоящим объединением Кстова и Нижнего Новгорода владельцам индивидуального жилья в Кстовском районе стоит быть готовыми к изменению кадастровой стоимости их собственности.  

"Этот процесс займет несколько лет, а изменения не вступят в силу сразу", – пояснил Маслов.

"Но это произойдет не сразу, полагаю, процесс будет происходить в течении нескольких лет", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что нижегородцам доступна новая система уточнения статуса земельного участка.

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Теги:
Земля ИЖС Налоги
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