Нижегородский опыт защиты информационной инфраструктуры от киберугроз представили на национальном "Инфофоруме-2025"

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области участвует в национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2025», который проходит в Москве 5 и 6 февраля. Мероприятие проводится при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ, Государственной Думы РФ, ФСБ России, ФСТЭК России, Минцифры и Минобороны России, Банка России и других федеральных органов власти.

Министр цифрового развития и связи Нижегородкой области Александр Синелобов и заместитель министра Дмитрий Осипов рассказали об опыте региона в вопросах обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, ее защите от киберугроз.

В Нижегородской области ведется поиск уязвимостей «белыми хакерами» проводится penetration-тестирование - комплекс мер, который имитирует реальную атаку на сеть или приложение, а также реализуется проект «Кибергигиена» для повышения осведомленности граждан в области защиты информации.

«Только за 2024 год нижегородские специалисты по кибербезопасности смогли отразить более 3-х миллионов атак – от низкого до высокого уровня. Важно, что органы исполнительной власти Нижегородской области используют исключительно российские сертифицированные средства защиты информации. Среди предстоящих задач – внедрение перспективных технологий, таких как интернет вещей и искусственный интеллект. В эти технологии необходимо на ранних стадиях, а желательно прямо при разработке, встраивать механизмы защиты данных», – рассказал Александр Синелобов.

В рамках дискуссии на тему «Российские регионы: центральные проблемы и задачи информационной безопасности сегодня» участники форума также затронули кадровый вопрос.

«Нехватка компетентных специалистов по информационной безопасности – это актуальная для нас проблема. Их подготовка «с нуля» требует длительного времени, поэтому в первую очередь необходимо внедрить в уже действующие программы обучения по кибербезопасности в нижегородских вузах такую дисциплину, как «Мониторинг, обнаружение, реагирование и расследование компьютерных инцидентов». Еще один вариант решения проблемы – это обучение целевых студентов по специальности «Информационная безопасность» с последующей отработкой в органах исполнительной власти и местного самоуправления», – отметил Дмитрий Осипов.

Участниками «Ифофорум-2025» стали представители 65 регионов и порядка 150 компаний – более 3-х тысяч человек.

Напомним, защита информационной инфраструктуры от киберугроз – задача федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина. «Экономика данных» является правопреемником нацпроекта «Цифровая экономика».