Почти 1,8 млн рублей направят на обслуживание лифтов стадиона "Нижний Новгород"

"Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" Нижегородской области объявила электронный аукцион по выбору подрядчика на обслуживание лифтов на стадионе "Нижний Новгород". Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 1 млн 896 тыс. рублей. Согласно документации, будущий победитель конкурса будет обязан проводить регулярные работы на системе лифтов спортивной арены.
Речь идет, в частности, о чистке, наладке, регулировке и ремонте лифтового оборудования. Подрядчик также обязуется проводить периодические осмотры лифтов, назначить ответственного специалиста и электромехаников по аварийному обслуживанию оборудования.
Отмечается, что аварийно-техническое обслуживание должно осуществляться круглосуточно.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 14 февраля.
Ранее сообщалось, что содержание газона на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 14,6 млн рублей.
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