Почти 1,8 млн рублей направят на обслуживание лифтов стадиона "Нижний Новгород" Спорт

"Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" Нижегородской области объявила электронный аукцион по выбору подрядчика на обслуживание лифтов на стадионе "Нижний Новгород". Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1 млн 896 тыс. рублей. Согласно документации, будущий победитель конкурса будет обязан проводить регулярные работы на системе лифтов спортивной арены.

Речь идет, в частности, о чистке, наладке, регулировке и ремонте лифтового оборудования. Подрядчик также обязуется проводить периодические осмотры лифтов, назначить ответственного специалиста и электромехаников по аварийному обслуживанию оборудования.

Отмечается, что аварийно-техническое обслуживание должно осуществляться круглосуточно.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 14 февраля.

Ранее сообщалось, что содержание газона на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 14,6 млн рублей.