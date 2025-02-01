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Заканчивается первый этап восстановления исторического дома на Нижегородской

07 февраля 2025 20:30  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

К концу февраля завершится первый этап реставрации ОКН регионального значения — дома на улице Нижегородская, 9.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в рамках работ были восстановлены фасад, кровля, отмостки и входные группы. Промежуточный результат работ проверил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1901-1902 годах в стиле модерн. Его фасад украшен сочетанием красного кирпича и светлой штукатурки. По словам Григория Меламеда, это единственный пример такого решения в Нижнем Новгороде. Верхние оконные проёмы оформлены в виде кокошников.

Напомним, пожар в доме произошел в августе 2022 года. Восстановительные работы начались по заказу администрации Нижнего Новгорода, на них министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области выделило субсидию в размере 29,1 млн рублей.

В результате пожара перекрытия между вторым этажом и чердаком были сильно повреждены. В настоящее время они полностью заменены. Был закрыт тепловой контур, и восстановлена внешняя отделка. Кроме того, во время реставрации обнаружились разрушения и деформации, которые также потребовали проведения работ. Все необходимые работы были выполнены.

Ранее сообщалось, что Дом Жарковой на Ильинке могут капитально отремонтировать после жалоб нижегородцев.

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Теги:
Городское хозяйство Пожар Реставрация
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