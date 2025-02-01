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Общество

Ученые НГЛУ создали помощник для работы с узбекским языком

07 февраля 2025 15:13  [87] Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

Нижегородские лингвисты разработали модель программы для работы с узбекским языком. Как сообщает пресс-служба НГЛУ, узбекский язык стал вторым тюркским языком после турецкого, с которым успешно работает программа "Фразеоэкстрактор".

Программа "Фразеоэкстрактор" создана учёными из Научно-образовательного центра НГЛУ и лицея "Центр одарённых детей" в 2022 году. Она помогает составлять словари из словосочетаний на разных языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, корейском, турецком и узбекском.

В настоящее время пользовательский интерфейс программы находится в разработке. Однако студенты Иняза, обучающиеся в ЦОДе, и все желающие могут получить от НГЛУ программные коды и реализовать их в онлайн-редакторе. Это позволит им освоить базовые навыки программирования.

Разработка "Фразеоэкстрактора" включала в себя несколько этапов, уточнили в университете. Сначала был оптимизирован процесс извлечения фраз и созданы отдельные модели для обработки английского языка. Далее были разработаны два метода извлечения: грамматико-семантический и частеречный. Эти методы сейчас тестируются на нескольких европейских и восточных языках. Модель обработки узбекского языка была создана с нуля. Для её корректной работы необходимо собрать большой объём данных. Сначала планируется собрать пять тысяч слов, затем — десятки тысяч и так далее.

По словам исполняющего обязанности ректора НЛГУ Никиты Авралева, в будущем планируется создать пользовательскую версию программы и продолжить внедрять новые языки, исходя из потребностей современного общества.

Ранее сообщалось, что три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира.

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Теги:
Вузы НГЛУ Образование
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