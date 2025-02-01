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Уголовное дело завели на нижегородку, которая сделала из сына наркоторговца

08 февраля 2025 09:16  [115] Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, в январе этого года подозреваемая склонила своего несовершеннолетнего сына к распространению наркотиков.

Вместе с сыном, женщина распространяла наркотики, оставляя "закладки" в определённых местах. Однако довести свой преступный план до конца им не удалось, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции. Во время оперативных мероприятий наркотические средства были изъяты.

По решению суда подозреваемая заключена под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что 15 лет грозит нижегородцу за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Также сообщалось, что участница наркобанды получила 12 лет колонии в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Наркотики Несовершеннолетние Уголовное дело
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