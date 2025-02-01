Средняя зарплата нижегородских IT-специалистов выросла до 73 000 рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Средний уровень доходов в IT-сфере Нижегородской области достиг 73 тысяч рублей, увеличившись за год на 17%. Рост составил 11 тысяч рублей по сравнению с 2023 годом, сообщили в пресс-службе hh.ru, опираясь на результаты собственного исследования.

Отмечается, что по уровню зарплат в IT-секторе регион сейчас занимает 14 место в стране, уступая крупнейшим IT-центрам, таким как Москва, где средний доход в отрасли составляет 142 тысячи рублей.

Рынок труда: спрос на IT-специалистов растет

В 2024 году российские работодатели разместили более 708 тысяч IT-вакансий, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Нижегородская область занимает 8 место по спросу на IT-специалистов: за год местным компаниям потребовалось 16 тысяч новых сотрудников – на 9% больше, чем в предыдущем году. Лидером по количеству вакансий остается Москва, где за 2024 год было открыто 320 тысяч вакансий, а спрос увеличился на 15%.

Какие специалисты наиболее востребованы

Самыми востребованными в IT-индустрии остаются разработчики и программисты – на их долю приходится 25% всех вакансий. На втором месте – специалисты технической поддержки (13% от общего числа вакансий). Третье место делят аналитики, системные аналитики и руководители IT-проектов – каждая из этих профессий занимает 8% от общего количества предложений.

Конкуренция среди соискателей

В Нижегородской области на одну IT-вакансию приходится более 9 активных резюме, что является верхней границей нормы. Для сравнения, в Москве этот показатель ниже – около 8 резюме на одну вакансию.

Наиболее высокооплачиваемые IT-специальности

По итогам 2024 года самыми высокооплачиваемыми в IT-секторе стали: DevOps-инженеры – 248 тысяч рублей в месяц; руководители групп разработки – 236 тысяч рублей; дата-сайентисты – 233 тысячи рублей.

Тренды IT-рынка на 2025 год

Аналитики отмечают, что формат удаленной работы продолжит набирать популярность. По сравнению с 2021 годом, когда доля удаленных IT-вакансий составляла 7 тысяч, в 2024 году этот показатель вырос до 22 тысяч вакансий.

Кроме того, увеличивается число женщин в IT-индустрии. В 2021 году на их долю приходилось 33% резюме, а к 2024 году этот показатель вырос до 38%. Особенно активно в отрасль приходят молодые специалистки в возрасте 18-24 лет – на них приходится 45% всех женских резюме.

В 2025 году ожидается дальнейший рост зарплат для middle- и senior- специалистов, тогда как начинающим IT-специалистам может быть сложнее трудоустроиться из-за высокой конкуренции.