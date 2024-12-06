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Экономика

Свыше 3 тысяч кредитов по обновлённой IT-ипотеке оформили в России

19 декабря 2024 09:49  [5] Экономика

В России на новых условиях оформили более 3 тысяч кредитов в рамках льготной программы IT-ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Минцифры Максута Шадаева.

Министр отметил, что данный вид ипотеки продолжает пользоваться спросом.

Льготная IT-ипотека была продлена правительством страны на новых условиях с 1 августа до 2030 года. Максимальная ставка теперь составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 млн рублей.

Однако, можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 млн рублей. В этом случае в части кредита выше лимита в 9 млн рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Отмечается, что программа больше не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

Максут Шадаев также рассказал про "нереальный спрос" на льготную программу до принятия изменений по ней. По данным главы Минцифры, в IT-отрасли каждый десятый специалист взял льготную ипотеку. Глава Минцифры пояснил, что из-за ажиотажного спроса ресурсы быстро закончились, поэтому удалось сохранить IT-ипотеку только для жителей из нестоличных регионов.

"Это позволит им получить дополнительную мотивацию, чтобы оставаться в регионах, не ехать в Москву. Это, конечно, будет оказывать более сбалансированное влияние на отрасль", - добавил Максут Шадаев.

Напомним, IT-ипотека была запущена в 2022 году. Льготная ставка составляла максимально 5% годовых. В Нижегородской области, начиная с 2022 года, на получении льготной ИТ-ипотеки выдали около 1,6 тысячи кредитов на 11,7 млрд рублей. Регион за счёт собственных средств снижал ставку по ипотеке до 3%.

Ранее сообщалось, что почти 5 млрд рублей направят на субсидирование сельской ипотеки.

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Теги:
IT Ипотека Минцифры
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