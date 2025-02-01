Более 4,5 млрд рублей получили нижегородские вузы для научной работы по нацпроектам Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородские вузы получили 4,5 млрд рублей федеральных и 30 млн рублей региональных средств для научной работы в рамках национальных проектов. Об этом на пресс-конференции к Дню науки 7 февраля сообщила Ирина Зверева, начальник отдела взаимодействия с образовательными организациями министерства образования и науки Нижегородской области.

Нацпроекты осуществляются в РФ уже пять лет, а с 1 января 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина взяли старт 19 новых проектов. Вузы региона готовы к участию в них.

Так, в прошлом году Мининский университет и ННГАСУ стали кандидатами в госпрограмму "Приоритет-2030". Ожидается, что заседание Совета по защите проектов состоится до конца марта.

К работе в проекте "Передовая инженерная школа" подключились ННГУ им. Лобачевского и НГТУ им. Алексеева, для чего предусмотрено около 1,3 млрд рублей.

Также в ходе пресс-конференции было акцентировано внимание на работе научно-образовательного центра. По итогам 2023 года Нижегородский НОЦ вошел в тройку лучших в России, в планах на 2025 год у НОЦ значится реализация более 10 различных проектов в таких сферах, как медицина, химия, промышленность и др.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи.