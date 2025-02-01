Налоговая требует еще 1 млрд рублей с "Нижегородавтодора" Экономика

Федеральная налоговая служба вновь подала иск к ООО "Нижегородавтодор". Согласно данным судебной картотеки, требования составляют 1,04 млрд рублей.

Точные основания претензий пока не раскрываются. Однако известно, что в деле участвуют третьи лица — ООО "Фирма „Магистраль“" и прокуратура Нижегородской области.

Это уже не первый иск налоговиков к компании. Осенью 2024 года УФНС пыталось взыскать с "Нижегородавтодора" 1,77 млрд рублей. Тогда налоговая заявила, что "Фирма „Магистраль“" перевела свои активы на "Нижегородавтодор", чтобы избежать исполнения судебного решения.

В рамках прошлых разбирательств суд арестовал земельные участки и около 300 единиц техники компании, но отказался блокировать ее счета.