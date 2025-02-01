В Нижегородской области выбрали место для центра реабилитации диких животных Общество

Фото: Александр Воложанин

В Городецком районе планируют создать первый в регионе центр реабилитации диких животных. Участок для строительства уже определен — его расположение выбрано вблизи деревни Гордеево, сообщили в региональном минлесхозе.

Центр разместят на территории ГБУ НО "Государственное опытно-охотничье хозяйство", подведомственного областному правительству. Однако для этого необходимо изменить форму собственности участка. Площадь территории под вольеры и инфраструктуру должна составлять не менее 16 гектаров.

Оценка затрат на строительство и запуск центра начнется после окончательного решения о передаче земли в собственность области. Средства на проект планируют привлечь из регионального бюджета, также рассматривается возможность федерального финансирования.

В центре будут принимать животных, пострадавших от деятельности человека или нуждающихся в лечении. После реабилитации их вернут в природную среду. Те, кто не сможет выжить в дикой природе, останутся в центре пожизненно или будут переданы в специализированные учреждения.

Какие виды животных будут содержаться в центре, пока не определено. Однако, как уточнили в минлесхозе, в их число не войдут синантропные виды — те, чья жизнь связана с городами и населенными пунктами.

Проектирование центра запланировано на 2024 год, а его открытие намечено к 2035 году.

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