НГТУ разработает системы обеспечения безопасности для беспилотников Общество

НГТУ имени Алексеева в рамках госпрограммы Минобрнауки "Приоритет 2030" разработает системы безопасности для дронов и квадрокоптеров. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", о научной работе вуза с беспилотными авиационными системами (БАС) на пресс-конференции к Дню науки 7 февраля рассказал проректор технического университета Андрей Куркин.

По его словам, работа по направлению БАС в вузе ведется с 2014 года. Она включает в себя развитие инженерных компетенций, создание беспилотных видов транспорта, а также разработок в сфере вертолето- и самолетостроения.

"Если мы говорим о безопасности беспилотников, то НГТУ работает над созданием таких систем, которые будут исключать перехват дрона во время полета. Мы вышли на разработку технологий, это продуктовый подход. Фактически любое транспортное средство можно сделать беспилотным", - отметил Андрей Куркин.

Ранее сообщалось, что новый нижегородский беспилотник "Медоед" отправили в зону СВО. Около 1,5 млрд рублей привлекут для центра беспилотников в Нижнем Новгороде.