Грузовик снес легковушку под Лысковом: четверо пострадали Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Лысковском округе произошла серьезная авария, в результате которой пострадали четыре человека. ДТП случилось на 500-м километре трассы М-7 "Волга" около 11:20 7 февраля, сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель "Шевроле Кобальт" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Ситрак" с полуприцепом под управлением 39-летнего мужчины.

От удара легковушку отбросило на обочину, после чего она перевернулась. Грузовик съехал в кювет.

В аварии пострадали водитель легковушки и трое его пассажиров – две женщины и мужчина. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля на трассе Вад - Перевоз столкнулись внедорожник и кроссовер. В результате погибли три человека, включая директора Перевозского строительного колледжа и его зама. Есть видео столкновения двух авто.