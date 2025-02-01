Прощание с погибшими в ДТП руководителями Перевозского колледжа пройдет 9 февраля

Фото: личные страницы во ВКонтакте.
Прощание с директором Перевозского строительного колледжа Дмитрием Галочкиным и его заместителем Юлией Ананьиной состоится 9 февраля, сообщают соцсети регионального Минобра.
Напомним, руководители образовательного учреждения погибли в автокатострофе на дороге Вад — Перевоз 7 февраля.
На трассе столкнулись "Рендж Ровер" и "Рено Дастер". Погибли оба водителя и пассажир, больше никого в этих авто не было. По факту случившегося проводится проверка прокуратуры.
Днем выяснилось, что в одной из машин находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его зам Юлия Ананьина. В минобре Нижегородской области принесли соболезнования их семьям.
Кадры жуткой аварии публиковал телеграм-канал Ni Mash.
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