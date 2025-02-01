Прощание с погибшими в ДТП руководителями Перевозского колледжа пройдет 9 февраля Общество

Фото: личные страницы во ВКонтакте.

Прощание с директором Перевозского строительного колледжа Дмитрием Галочкиным и его заместителем Юлией Ананьиной состоится 9 февраля, сообщают соцсети регионального Минобра.

Напомним, руководители образовательного учреждения погибли в автокатострофе на дороге Вад — Перевоз 7 февраля.

На трассе столкнулись "Рендж Ровер" и "Рено Дастер". Погибли оба водителя и пассажир, больше никого в этих авто не было. По факту случившегося проводится проверка прокуратуры.

Днем выяснилось, что в одной из машин находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его зам Юлия Ананьина. В минобре Нижегородской области принесли соболезнования их семьям.

Кадры жуткой аварии публиковал телеграм-канал Ni Mash.