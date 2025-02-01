Мошенники развели пенсионерку из Балахны на 660 тысяч рублей Происшествия

63-летняя жительница Балахны стала жертвой телефонных мошенников, лишившись свыше 660 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Неизвестные позвонили женщине и заявили, что с ее счетом якобы совершаются подозрительные операции. Чтобы "спасти" деньги, они убедили пенсионерку перевести средства на "безопасные" счета.

Опасаясь потери накоплений, женщина отправила аферистам 258 тысяч рублей собственных средств, а затем оформила кредит и дополнительно перевела еще 403 тысячи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В МВД напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с просьбами о переводе средств или предоставлении личных данных. Если вам поступил такой звонок – это мошенники.