Драка двух мужчин на Автозаводе закончилась полицейской проверкой Происшествия

Фото: телеграм-канал "Жесть Нижний Новгород"

Драка двух мужчин на Автозаводе закончилась полицейской проверкой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором дерутся двое мужчин. Причем один преимущественно лежит на земле, а другой наносит ему удары. Автор видео уточнил, что инцидент произошел возле питейного заведения на проспекте Бусыгина.

Со слов очевидцев, один мужчина заступился за девушку, за что и поплатился.

В пресс-службе областного УМВД сказали, что потерпевший в полицию не обращался. Тем не менее правоохранители организовали проверку по факту информации, размещенной в интернете.