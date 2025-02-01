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Драка двух мужчин на Автозаводе закончилась полицейской проверкой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором дерутся двое мужчин. Причем один преимущественно лежит на земле, а другой наносит ему удары. Автор видео уточнил, что инцидент произошел возле питейного заведения на проспекте Бусыгина.
Со слов очевидцев, один мужчина заступился за девушку, за что и поплатился.
В пресс-службе областного УМВД сказали, что потерпевший в полицию не обращался. Тем не менее правоохранители организовали проверку по факту информации, размещенной в интернете.
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