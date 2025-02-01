"Торпедо" победило "Спартак", отыгравшись с 0:2 и выиграв по буллитам Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» на домашнем льду одержало победу над московским «Спартаком» в серии буллитов. Итоговый счет встречи – 3:2.

Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. Во втором периоде гости открыли счет – на девятой минуте отличился Дмитрий Вишневский после передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова. Через шесть минут Павел Порядин удвоил преимущество красно-белых, реализовав момент с передач Голдобина и Ивана Морозова.

Однако хозяева быстро сократили разницу: на 19-й минуте Кирилл Воронин получил пас от Андрея Белевича и отправил шайбу в ворота «Спартака». В третьем периоде «Торпедо» сравняло счет – на 12-й минуте Никита Тертышный замкнул передачу Егора Виноградова.

Основное время завершилось вничью, а в серии буллитов нижегородцы оказались точнее, обеспечив себе победу в матче.

Ранее "Торпедо" показало проект новой раздевалки на Ледовой арене.