В Госдуме заступились за нижегородского охранника, осужденного за убийство Политика

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что направит запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить действия следствия и обвинителей по делу 70-летнего Павла Червякова из Нижегородской области, приговоренного к 5,5 года строгого режима за убийство по неосторожности. Комментарий у политика взял портал Газета.ру.

Слуцкий назвал приговор вопиющей несправедливостью, подчеркнув, что Червяков лишь защищал детей, когда на территорию лагеря в поселке Большое Козино (Балахнинский район) ворвался агрессивный мужчина. Политик также сообщил, что его фракция предоставит осужденному квалифицированного адвоката и добьется пересмотра дела вплоть до Верховного суда.

"Если бы охранник не вмешался, а пострадали дети, его могли бы судить уже за бездействие. Этот случай подтверждает необходимость пересмотра границ допустимой самообороны при защите жизни", – заявил Слуцкий.

Напомним, Червякова осудили за смертельное ранение Андрея Махова, который утром ворвался в лагерь в состоянии алкогольного опьянения, сломал калитку, громил технику и напугал детей. Охранник взял для самообороны металлическую трубу, но злоумышленник напал на него, после чего завязалась драка. Махов, получив травмы, покинул территорию лагеря, перепрыгнув через забор, и вскоре был найден мертвым в лесу.

Напомним, что ранее за охранника Червякова заступилась общественность. Неравнодушные граждане просят пересмотреть приговор. В сети даже появилась петиция.