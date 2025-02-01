Полиция ищет сбившего пешехода водителя на Бору Происшествия

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции региона

На Бору разыскивают водителя, который сбил человека на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 9 февраля около 14:55 на улице Пушкина. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавший получил травмы и обратился за медицинской помощью в Борскую центральную районную больницу.

Водителя-нарушителя в настоящее время разыскивают правоохранительные органы.

Напомним, что на прошлой неделе в Вадском районе произошло ужасное ДТП, в котором погибли три человека. Среди погибших были руководители Перевозского строительного колледжа. Их похоронили 9 февраля.