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Происшествия

Двум нижегородским сладкоежкам грозит 5 лет заключения за кражу шоколада

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Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Нижегородской области

Два 20-летних молодых человека могут загреметь за решетку за кражу пяти упаковок "Арахиса с рисом" и семнадцати плиток шоколада.

Как сообщает пресс-службы МВД России по Нижегородской области, нижегородцы ограбили сетевой магазин в Ворсме. На видео с камер наблюдений запечатлён эпизод, в котором нижегородцы берут товар с полки и покидают помещение.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление и на момент раскрытия кражи находился под стражей. В отношении второго подозреваемого, который ранее не имел судимостей, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что серийного похитителя автомобильных аккумуляторов поймали в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Кража МВД Уголовное дело
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