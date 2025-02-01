Двум нижегородским сладкоежкам грозит 5 лет заключения за кражу шоколада Происшествия

Фото: стоп-кадр ГУ МВД России по Нижегородской области

Два 20-летних молодых человека могут загреметь за решетку за кражу пяти упаковок "Арахиса с рисом" и семнадцати плиток шоколада.

Как сообщает пресс-службы МВД России по Нижегородской области, нижегородцы ограбили сетевой магазин в Ворсме. На видео с камер наблюдений запечатлён эпизод, в котором нижегородцы берут товар с полки и покидают помещение.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление и на момент раскрытия кражи находился под стражей. В отношении второго подозреваемого, который ранее не имел судимостей, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что серийного похитителя автомобильных аккумуляторов поймали в Нижнем Новгороде.