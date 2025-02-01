Роспотребнадзор предупредил нижегородских дачников о мышиной лихорадке Общество

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Каждый год с наступлением весны, когда дачники начинают посещать свои участки, возрастает риск заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной также как мышиная лихорадка. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предоставило рекомендации по предотвращению заражения этим вирусом.

ГЛПС – это острое инфекционное заболевание, affecting kidneys and blood vessels, сопровождающееся выраженной интоксикацией. Основным источником инфекции являются грызуны, чаще всего мыши. Вирус может попасть в дыхательные пути через пыль во время сухой уборки дач, хозяйственных построек или во время работы в полях. Кроме того, риск заражения повышается при употреблении зараженной воды или еды.

Период от заражения до появления первых симптомов составляет в среднем от 14 до 20 дней, но не превышает 1,5 месяца. Заболевание начинается остро: наблюдаются высокая температура, тошнота, рвота и головная боль, позже могут возникать боли в животе, пояснице и глазах, возможно также ухудшение зрения.

Чтобы снизить риск заражения, уборку на даче после зимы следует проводить в масках или респираторах, перчатках и только влажным способом. Дачная посуда должна обрабатываться кипятком или чистящими средствами, а вода и продукты должны храниться в закрытых контейнерах.

Важно также принимать меры по уничтожению грызунов на участке и в доме, а при появлении симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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