Нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте Общество

Нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте

В одной из российских школ выявлены случаи чесотки. Врач Владислав Кабанов рассказал порталу Om1.ru, как передается болезнь и какие меры помогут избежать заражения.

Чесоточный клещ обитает в верхних слоях кожи и остается незаметным невооруженным глазом. Основные симптомы заболевания — сильный зуд и высыпания. Передача инфекции происходит при тесном контакте или использовании общих предметов. Однако при кратковременном рукопожатии риск заражения минимален.

В общественных местах, таких как автобусы и школы, вероятность подхватить чесотку невелика, но полностью исключить ее нельзя. Клещ может выживать вне человеческого тела до трех суток. Для защиты медики рекомендуют регулярно использовать антисептик и соблюдать правила личной гигиены.

Если в коллективе обнаружены случаи заболевания, специалисты проводят осмотр всех, кто контактировал с инфицированным, и при необходимости назначают изоляцию. Повторное обследование проводится через 10 дней. При своевременном лечении болезнь проходит за 4-5 дней.

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