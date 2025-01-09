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Общество

Нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте

30 января 2025 09:35  [203] Общество
Нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте

Нижегородцев предупредили о риске заражения чесоткой в школах и транспорте

В одной из российских школ выявлены случаи чесотки. Врач Владислав Кабанов рассказал порталу Om1.ru, как передается болезнь и какие меры помогут избежать заражения.  

Чесоточный клещ обитает в верхних слоях кожи и остается незаметным невооруженным глазом. Основные симптомы заболевания — сильный зуд и высыпания. Передача инфекции происходит при тесном контакте или использовании общих предметов. Однако при кратковременном рукопожатии риск заражения минимален.  

В общественных местах, таких как автобусы и школы, вероятность подхватить чесотку невелика, но полностью исключить ее нельзя. Клещ может выживать вне человеческого тела до трех суток. Для защиты медики рекомендуют регулярно использовать антисептик и соблюдать правила личной гигиены.  

Если в коллективе обнаружены случаи заболевания, специалисты проводят осмотр всех, кто контактировал с инфицированным, и при необходимости назначают изоляцию. Повторное обследование проводится через 10 дней. При своевременном лечении болезнь проходит за 4-5 дней.

Ранее нижегородцев предупредили о смертельной опасности снюсов и спайсов.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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