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Общество

Нижегородцы пожаловались на работу маршрута А-86

10 февраля 2025 11:17  [119] Общество

Нижегородцы пожаловались в соцсетях на работу маршрута А-86 "ЗКПД-4 - Автовокзал Щербинки". Напомним, что с 16 ноября прошлого года данный маршрут обслуживает ООО "Фьючерс".

В частности, жители Щербинок пишут, что перевозчик не соблюдает расписание, автобусы ездят с большими интервалами.

В нижегородском "Центре развития транспортных систем" пояснили, что такая ситуация на А-86 сложилась, в том числе, из-за нехватки водителей. Как рассказали в ЦРТС, с 1 марта данный маршрут планируется перевести на брутто-контракт, что должно способствовать улучшению качества перевозок.

"По условиям брутто-контрактов вся плата за проезд перечисляется в бюджет, а перевозчикам полностью оплачивается транспортная работа. В этих условиях перевозчик будет заинтересован в неукоснительном соблюдении расписании движения, а за его нарушения будут предусмотрены большие штрафы", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что нижегородские маршрутки переведут на госконтракты с 26 мая.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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