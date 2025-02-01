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Общество

Нижегородский свиноводческий комплекс заплатит штраф за выбросы в атмосферу

10 февраля 2025 11:46  [103] Общество

Фото: freepic.сom

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО "ННПП-2" задолженности по плате за НВОС в размере более 1 миллиона рублей, включая пени.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Росприроднадзора, свиноводческий комплекс в Большемурашкинском районе относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду и нарушает закон, выбрасывая загрязняющие вещества в атмосферный воздух.

Росприроднадзор обнаружил, что данные о выбросах в декларации за 2021 год были искажены. Расчёт объёмов выбросов был сделан на основе отчёта по инвентаризации. Недоплата в бюджет составила более 769,9 тысяч рублей, которую предприятие добровольно не погасило.

Суд постановил взыскать задолженность и пени за просрочку платежей в размере более 288 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор решил внепланово проверить нижегородские автозаводы.

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Теги:
Росприроднадзор Суд Экология
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