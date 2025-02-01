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Нижегородец стал жертвой мошенничества с фиктивной доверенностью на машину

10 февраля 2025 12:09  [65] Происшествия

Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с использованием поддельных доверенностей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 75-летний житель Нижнего Новгорода получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками контролирующих и силовых структур.

Звонившие сообщили, что у спецслужб враждебного государства есть доверенность на транспортное средство заявителя, оформленная от его имени.

Мошенники показали пожилому нижегородцу фотографию якобы существующего документа. Чтобы защитить автомобиль от неправомерных действий, они убедили мужчину продать его и перевести деньги на "безопасные" счета.

Сумма ущерба, причинённого заявителю, составила 535 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нижегородцы "озолотили" мошенников на 40,5 млн рублей за неделю.

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Теги:
мошенники Уголовное дело
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