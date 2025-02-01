Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 февраля 2025 13:43  [39] Выставку "АРТ МИР 2025" на Нижегородской ярмарке посетили 75 тысяч человек
10 февраля 2025 07:13  [201] Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра
10 февраля 2025 07:03  [485] Скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова
09 февраля 2025 14:22  [889] Иверскому монастырю в Выксе вернут исторический облик
08 февраля 2025 19:07  [476] Около 16,5 млн рублей собрал аукцион "Никто не лишний" на выставке "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде
08 февраля 2025 13:27  [1536] 17-летний нижегородец Антон Панзин стал участником нового "Голоса"
08 февраля 2025 13:23  [584] "Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 9 февраля
07 февраля 2025 14:14  [297] Что смотреть нижегородцам в День российской науки: подборка документалок
06 февраля 2025 18:49  [367] Нижегородцев приглашают поддержать региональные проекты, представленные в рамках турпремии "Маршрут построен"
06 февраля 2025 18:12  [497] Отмена шоу сестер Авериных в Перми обернулась скандалом
Культура и отдых

Выставку "АРТ МИР 2025" на Нижегородской ярмарке посетили 75 тысяч человек

10 февраля 2025 13:43  [39] Культура и отдых

На Нижегородской ярмарке завершилась выставка современного традиционного искусства "АРТ МИР 2025" (0+). За девять дней ее посетили 75 тысяч человек, что значительно превышает показатель прошлого года (50 тысяч).

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил в своем телеграм-канале, что высокий интерес к мероприятию подтверждают не только цифры, но и очереди на вход.  

Напомним, в этом году в выставке приняли участие более 400 авторов из 36 городов России и 11 стран. Среди них были представители Кувейта, Казахстана, Киргизии, Китая, Армении, Грузии, Италии и Израиля.  Выставка сопровождалась насыщенной программой: проведено 143 экскурсии, в том числе для студентов, благотворительных фондов, детдомов и семей участников СВО; организовано 113 мастер-классов, включая занятия по актерскому мастерству, каллиграфии и коллажам; состоялось 26 лекций и дискуссий, посвященных актуальным вопросам искусства; проведено 19 сеансов позирования для эскиз-сессий.  

Финальным событием ярмарки стал благотворительный аукцион, в котором приняли участие 23 художника. Они передали свои работы для продажи, а вырученная сумма – 16 420 000 рублей – была направлена в пользу трех благотворительных фондов.  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Искусство культура
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2025 15:50  [364] Художник Роман Ляпин планирует пленэр и выставку в Нижнем Новгороде
01 февраля 2025 14:34  [1015] От "Киберизбы" до африканского шаманизма: чем удивляет "АРТ МИР" в этом году
01 февраля 2025 14:39  [1432] Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph