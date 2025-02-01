Выставку "АРТ МИР 2025" на Нижегородской ярмарке посетили 75 тысяч человек Культура и отдых

На Нижегородской ярмарке завершилась выставка современного традиционного искусства "АРТ МИР 2025" (0+). За девять дней ее посетили 75 тысяч человек, что значительно превышает показатель прошлого года (50 тысяч).

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил в своем телеграм-канале, что высокий интерес к мероприятию подтверждают не только цифры, но и очереди на вход.

Напомним, в этом году в выставке приняли участие более 400 авторов из 36 городов России и 11 стран. Среди них были представители Кувейта, Казахстана, Киргизии, Китая, Армении, Грузии, Италии и Израиля. Выставка сопровождалась насыщенной программой: проведено 143 экскурсии, в том числе для студентов, благотворительных фондов, детдомов и семей участников СВО; организовано 113 мастер-классов, включая занятия по актерскому мастерству, каллиграфии и коллажам; состоялось 26 лекций и дискуссий, посвященных актуальным вопросам искусства; проведено 19 сеансов позирования для эскиз-сессий.

Финальным событием ярмарки стал благотворительный аукцион, в котором приняли участие 23 художника. Они передали свои работы для продажи, а вырученная сумма – 16 420 000 рублей – была направлена в пользу трех благотворительных фондов.