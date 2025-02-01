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Происшествия

41-летний рабочий погиб на стройке метро в Нижнем Новгороде

10 февраля 2025 13:58  [52] Происшествия

В Нижнем Новгороде на строительной площадке станции метро "Площадь Свободы" скончался 41-летний проходчик компании ЗАО "ИнститутГидроТрансПроект".  

По данным региональной Гострудинспекции, инцидент произошел 8 февраля около 16:30. Работнику внезапно стало плохо, после чего очевидцы вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть.  

Специалисты Роструда выясняют обстоятельства и причины трагедии. Начато официальное расследование.

Ранее сообщалось об охраннике, который замертво упал на работе в Нижегородской области. 

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Теги:
Госинспекция труда Метро несчастный случай
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