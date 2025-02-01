Силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде

Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту создания и участия в экстремистском сообществе (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ).
По данным следствия, с декабря 2022 по сентябрь 2023 года группа лиц, придерживающихся националистических взглядов, организовала экстремистское сообщество на территории Нижнего Новгорода. Его участники обсуждали насильственные действия, проводили акции, изучали и распространяли национал-социалистические материалы.
Незаконная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников СК, оперативников ГУПЭ МВД России и Центра "Э".
В ходе обысков правоохранители изъяли нацистскую и националистическую атрибутику, литературу, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также пневматическое и газовое оружие.
В рамках уголовного дела задержаны организатор и один из участников сообщества. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к преступной деятельности.
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