В России предложили запретить бары и клубы рядом с храмами Бизнес

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Политолог Алексей Ярошенко выступил с предложением запретить работу питейных заведений вблизи религиозных объектов, так как подобное соседство, по его мнению, подрывает моральные ценности и не соответствует нормам уважения к вере.

В беседе с 360.ru политолог отметил, что бары, ночные клубы и кальянные не должны располагаться ближе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и других религиозных учреждений.

По словам эксперта, инициатива направлена не только на сохранение нравственности, но и на снижение уровня преступности, поддержку традиционных ценностей и создание гармоничной городской среды.

Ярошенко также предложил разработать систему контроля и наказания за нарушение возможного запрета. В качестве мер он назвал штрафы для заведений и даже аннулирование лицензии.

"Государство должно встать на защиту святынь, провести четкую черту между духовным и низменным, защитить нравственность и общественный порядок", — отметил политолог.