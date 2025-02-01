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Бизнес

В России предложили запретить бары и клубы рядом с храмами  

10 февраля 2025 15:58  [113] Бизнес

Фото: unsplash.com

Политолог Алексей Ярошенко выступил с предложением запретить работу питейных заведений вблизи религиозных объектов, так как подобное соседство, по его мнению, подрывает моральные ценности и не соответствует нормам уважения к вере.  

В беседе с 360.ru политолог отметил, что бары, ночные клубы и кальянные не должны располагаться ближе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и других религиозных учреждений.  

По словам эксперта, инициатива направлена не только на сохранение нравственности, но и на снижение уровня преступности, поддержку традиционных ценностей и создание гармоничной городской среды.  

Ярошенко также предложил разработать систему контроля и наказания за нарушение возможного запрета. В качестве мер он назвал штрафы для заведений и даже аннулирование лицензии.  

"Государство должно встать на защиту святынь, провести четкую черту между духовным и низменным, защитить нравственность и общественный порядок", — отметил политолог.

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Теги:
Алкоголь
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