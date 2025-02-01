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Общество

Большинство нижегородцев поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

09 февраля 2025 15:14  [110] Общество

Фото: unsplash.com

Идею Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года поддержали 65% нижегородцев. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob, опросившие экономически активных горожан старше 21 года.  

Среди участников опроса наиболее одобрительно к инициативе отнеслись респонденты в возрасте от 35 до 45 лет – 72% из них высказались за повышение возрастного порога. В целом предложение поддержали 70% тех, кто не употребляет алкоголь, и 56% тех, кто не отказывает себе в спиртном.  

Против запрета выступил каждый пятый участник опроса (22%). Основной аргумент противников нововведения – несоответствие с действующими законами: "В армию – с 18, а алкоголь – с 21?!". Кроме того, нижегородцы опасаются роста подпольного производства и нелегальных продаж.  

Ранее инициативу повысить минимальный возраст для покупки спиртного также выдвигал Минздрав России.

Напомним, что законопроект об ограничении продажи алкоголя в Нижегородской области отправили на доработку

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Теги:
Алкоголь ограничения Опрос
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