Водитель нижегородского маршрута А-87 спас пассажира Общество

В Нижнем Новгороде водитель автобуса маршрута А-87 оказал первую помощь пассажиру, которому стало плохо во время поездки. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По словам очевидцев, мужчине стало плохо в салоне автобуса неподалеку от площади Ленина. Водитель оперативно оказал ему помощь, привел в чувство и вызвал бригаду скорой помощи. После прибытия медиков он помог пассажиру дойти до врачей.

В Центре развития транспортных систем отметили, что обратились к перевозчику ООО "Столица — Авто" с предложением премировать водителя за его профессионализм и неравнодушие.