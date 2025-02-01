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Общество

Водитель нижегородского маршрута А-87 спас пассажира

10 февраля 2025 16:28  [86] Общество

В Нижнем Новгороде водитель автобуса маршрута А-87 оказал первую помощь пассажиру, которому стало плохо во время поездки. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.  

Инцидент произошел на прошлой неделе. По словам очевидцев, мужчине стало плохо в салоне автобуса неподалеку от площади Ленина. Водитель оперативно оказал ему помощь, привел в чувство и вызвал бригаду скорой помощи. После прибытия медиков он помог пассажиру дойти до врачей.  

В Центре развития транспортных систем отметили, что обратились к перевозчику ООО "Столица — Авто" с предложением премировать водителя за его профессионализм и неравнодушие.

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