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Происшествия

Обстрел нижегородских трамваев закончился проверкой полиции

10 февраля 2025 15:39  [138] Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком"

Поврежденные в результате обстрела трамваи будут восстановлены. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".

Сроки ремонта будут определены после оценки всех повреждений. В организации также уточнили, что вся информация была передана в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального МВД, в свою очередь, рассказали, что сообщение об инциденте поступило от водителя трамвая в воскресенье с 18:45 до 19:15. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции ищут хулиганов.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на Окском съезде начнется 17 февраля.

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Теги:
МВД Стрельба Трамвай
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