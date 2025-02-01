Обстрел нижегородских трамваев закончился проверкой полиции Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком"

Поврежденные в результате обстрела трамваи будут восстановлены. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".

Сроки ремонта будут определены после оценки всех повреждений. В организации также уточнили, что вся информация была передана в правоохранительные органы.

В пресс-службе регионального МВД, в свою очередь, рассказали, что сообщение об инциденте поступило от водителя трамвая в воскресенье с 18:45 до 19:15. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции ищут хулиганов.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на Окском съезде начнется 17 февраля.