Обстрел нижегородских трамваев закончился проверкой полиции

Фото:
Поврежденные в результате обстрела трамваи будут восстановлены. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Экологические проекты".
Сроки ремонта будут определены после оценки всех повреждений. В организации также уточнили, что вся информация была передана в правоохранительные органы.
В пресс-службе регионального МВД, в свою очередь, рассказали, что сообщение об инциденте поступило от водителя трамвая в воскресенье с 18:45 до 19:15. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции ищут хулиганов.
Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на Окском съезде начнется 17 февраля.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+