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Общество

Два корпуса старинного завода выставлены на продажу в Выксе

10 февраля 2025 19:56  [49] Общество

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В Выксе на торги выставлен объект культурного наследия — два корпуса Верхне-Выксунского завода, построенные в XVIII веке.

Как сообщается на сайте государственной компании ДОМ.РФ, начальная цена лота составляет 3,6 млн рублей.  Он включает в себя аренду земельного участка площадью 0,24 гектара и продажу двух объектов недвижимости общей площадью 1600 кв. метров.

Верхне-Выксунский завод — это важное предприятие в истории российской металлургии. В середине XVIII века братья Андрей и Иван Баташёвы начали здесь производство чугуна, а строительство завода начали в 1766 году. До наших дней сохранились лишь остатки зданий.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо подать заявку до 10 марта. Аукцион пройдёт 14 марта. Отмечается, что новый собственник сможет получить льготное финансирование для восстановления и модернизации объектов.

Ранее сообщалось, что помещения в историческом корпусе Нижегородской ярмарки выставят на торги.

 

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Теги:
ОКН торги
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