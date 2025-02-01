Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
10 февраля 2025 16:54  [4] Генконсульство Беларуси откроют в Нижнем Новгороде в июне
10 февраля 2025 12:19  [137] Помощь для бойцов СВО поступает со всех уголков Нижегородской области
10 февраля 2025 10:21  [182] Глеб Никитин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
10 февраля 2025 06:52  [371] В Госдуме заступились за нижегородского охранника, осужденного за убийство
09 февраля 2025 10:27  [345] Структура правительства Нижегородской области претерпела изменения
08 февраля 2025 14:17  [464] "Поддержка студентов и развитие науки — одна из приоритетных задач, включенных в народную программу партии", — Наталья Назарова
08 февраля 2025 11:13  [579] Екатерина Солнцева назначена на пост и.о. заместителя председателя нижегородского правительства
07 февраля 2025 19:15  [988] Эксперт-мониторинг событий с 31 января по 7 февраля 2025 года от АНО "Минин-центр"
07 февраля 2025 18:14  [591] Евгений Лебедев: "Реализация федеральных и областных проектов вывела образование и культуру в Дивееве на новый уровень"
07 февраля 2025 17:38  [299] Нижегородцы приглашаются для участия в образовательной программе "Лидеры предпринимательства"
Политика

Генконсульство Беларуси откроют в Нижнем Новгороде в июне

10 февраля 2025 16:54  [4] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Генеральное консульство Республики Беларусь начнет свою работу в Нижнем Новгороде в июне 2025 года. Его открытие будет связано с форумом регионов России и Беларуси. Об этом представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов сообщил на пресс-конференции 10 февраля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Малов выразил надежду, что консульство сможет начать функционировать раньше, еще до официальной церемонии открытия на базе отделения посольства Беларуси.

Также дипломат добавил, что ориентировочно в марте-апреле будет назначен генеральный консул, кандидатура которого уже известна, но пока не может быть озвучена, поскольку по дипломатическим каноном это должно сделать белорусское руководство.

Ранее сообщалось, что на открытие Генконсульства может приехать президента Беларуси Александр Лукашенко.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Консульство МИД
Поделиться:
Новости по теме
30 августа 2024 08:27  [1275] Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией
22 ноября 2023 16:27  [1900] Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph