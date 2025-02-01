Генконсульство Беларуси откроют в Нижнем Новгороде в июне Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Генеральное консульство Республики Беларусь начнет свою работу в Нижнем Новгороде в июне 2025 года. Его открытие будет связано с форумом регионов России и Беларуси. Об этом представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов сообщил на пресс-конференции 10 февраля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Малов выразил надежду, что консульство сможет начать функционировать раньше, еще до официальной церемонии открытия на базе отделения посольства Беларуси.

Также дипломат добавил, что ориентировочно в марте-апреле будет назначен генеральный консул, кандидатура которого уже известна, но пока не может быть озвучена, поскольку по дипломатическим каноном это должно сделать белорусское руководство.

Ранее сообщалось, что на открытие Генконсульства может приехать президента Беларуси Александр Лукашенко.