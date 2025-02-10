77-летний мужчина заживо сгорел в Шахунье Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В деревне Полетайки в Шахунье сгорел многоквартирный жилой дом, а вместе с ним - и хозяин одной из квартир.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, пожарные ликвидировали пожар на площади 128 кв. метров. В результате огонь уничтожил две квартиры и кровлю дома. Во время тушения пожара был обнаружен труп 77-летнего хозяина квартиры.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в квартире погибшего отсутствовал пожарный извещатель.

Ранее сообщалось, что две женщины заживо сгорели в Нижегородской области.