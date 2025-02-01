Две женщины заживо сгорели в Нижегородской области

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Фото: пресс-служба МЧС по региону

В Нижегородской области произошли два смертельных пожара, причиной которых стали неисправности в работе отопительных и электрических систем. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.  

Так, в деревне Воронино городского округа Бор возгорание произошло в бане, причиной стал дефект печного оборудования. Огонь охватил 64 квадратных метра, ликвидировать пожар привлекли девять специалистов и три единицы техники. К сожалению, 77-летняя хозяйка бани не успела выбраться и погибла.

Еще один пожар случился в городском округе Кулебаки. Из-за аварийного режима работы электроприборов загорелся частный жилой дом. Огонь распространился на 110 квадратных метрах. В тушении участвовали 10 пожарных и две единицы техники. В результате происшествия погибла 80-летняя женщина. Ее супруг получил травмы и был госпитализирован. 

Ранее сообщалось о 68-летнем мужчине, погибшем на пожаре из-за дымовой трубы в Нижегородской области. 

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Теги:
МЧС Пожар Смертность
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