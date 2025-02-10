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Происшествия

Муж с женой получили 16,5 года за зверское убийство соседа в Арзамасе

10 февраля 2025 20:49  [102] Происшествия

Фото: стоп-кадр СУ СК России по Нижегородской области

В Арзамасе супруги признаны виновными в причинении смерти соседу, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что летом 2023 года между семейной парой и потерпевшим произошла ссора. Во время конфликта супруги жестоко избили своего соседа и скрылись с места преступления. В результате 37-летний мужчина скончался от побоев на месте происшествия.

Оба фигуранта уголовного дела признали свою вину. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Её муж получил 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что нижегородец получил 9 лет за убийство знакомого.

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Теги:
Арзамас Уголовное дело
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