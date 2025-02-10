Муж с женой получили 16,5 года за зверское убийство соседа в Арзамасе

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В Арзамасе супруги признаны виновными в причинении смерти соседу, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Установлено, что летом 2023 года между семейной парой и потерпевшим произошла ссора. Во время конфликта супруги жестоко избили своего соседа и скрылись с места преступления. В результате 37-летний мужчина скончался от побоев на месте происшествия.
Оба фигуранта уголовного дела признали свою вину. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Её муж получил 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что нижегородец получил 9 лет за убийство знакомого.
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