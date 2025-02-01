Девять лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомого

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Жителя Лыскова приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого топором.
Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, инцидент произошёл в апреле прошлого года на улице Малой в селе Плотинское Лысковского района.
Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. Во время ссоры осуждённый нанёс своему оппоненту не менее пятнадцати ударов топором по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд признал обвиняемого виновным в убийстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что житель Починковского района во время ссоры застрелил своего приятеля.
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