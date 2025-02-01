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Происшествия

Девять лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомого

08 февраля 2025 07:45  [104] Происшествия

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

Жителя Лыскова приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого топором. 

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, инцидент произошёл в апреле прошлого года на улице Малой в селе Плотинское Лысковского района.

Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. Во время ссоры осуждённый нанёс своему оппоненту не менее пятнадцати ударов топором по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Починковского района во время ссоры застрелил своего приятеля.

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Теги:
Убийство Уголовное дело
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