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Почетное консульство Киргизии заработает в Нижнем Новгороде с 11 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Малов также добавил, что ожидается прибытие посла Киргизии в РФ.
Ранее стало известно, что генконсульство Беларуси откроют в Нижнем Новгороде в июне.
Также сообщалось, что Эссен приостановил побратимские отношения с Нижним Новгородом.
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