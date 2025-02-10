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Политика

Консульство Киргизии заработает в Нижнем Новгороде с 11 февраля

10 февраля 2025 20:17  [117] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Почетное консульство Киргизии заработает в Нижнем Новгороде с 11 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель МИД в Нижнем Новгороде Сергей Малов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Малов также добавил, что ожидается прибытие посла Киргизии в РФ.

Ранее стало известно, что генконсульство Беларуси откроют в Нижнем Новгороде в июне.

Также сообщалось, что Эссен приостановил побратимские отношения с Нижним Новгородом.

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Теги:
Консульство Международное сотрудничество МИД
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