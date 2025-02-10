Актрису нижегородского ТЮЗа Елену Новикову похоронят 11 февраля

В Нижнем Новгороде 11 февраля состоится прощание с актрисой Театра юного зрителя Еленой Новиковой. Об этом сообщили в официальной группе театра в социальных сетях.
Елена Новикова скончалась на 80-м году жизни. За годы работы в нижегородском ТЮЗе она сыграла более 50 ролей, оставив значимый след в истории театра.
Церемония отпевания пройдет во вторник в 11:00 в Троицком храме на улице Овражной. Информация о времени и месте похорон не разглашается.
Напомним, что 7 февраля в Нижнем Новгороде похоронили основателя радиохолдинга Алексея Малышева. А 9 февраля простились с руководителями Перевозского строительного колледжа, погибшими в автокатастрофе.
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