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Культура и отдых

Скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова

10 февраля 2025 07:03  [171] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде не стало заслуженной актрисы Театра юного зрителя Елены Новиковой. О ее уходе 9 февраля 2025 года сообщили в театре.  

Елена Новикова родилась 26 ноября 1945 года в Ярославле. В 1968 году она начала свою карьеру в Костромском драматическом театре, где блестяще исполнила роли Юлии Тугиной в "Последней жертве" и Аксюты в "Лесе" по пьесам А.Н. Островского. Позже переехала в Горький (ныне Нижний Новгород), где присоединилась к труппе ТЮЗа.  

Ее дебют на нижегородской сцене состоялся в спектакле "Недоросль", где она сыграла Софью. С приходом главного режиссера Бориса Наравцевича творческое амплуа актрисы значительно расширилось. Среди ее знаковых ролей – Констанция Бонасье в "Трех мушкетерах", Оливия в "Двенадцатой ночи" и многие другие.  

Некоторое время Новикова жила и работала в Германии, где выступала перед военнослужащими Западной группы войск и вела радиопередачи. Вернувшись в родной ТЮЗ, вновь сыграла в "Недоросле", но уже в образе госпожи Простаковой. Одной из ярких работ стала и ее роль в постановке "Банкрот" по Островскому. Всего в репертуаре актрисы было более 50 ролей.  

По словам коллег, Елена Васильевна обладала редким талантом – каждая ее героиня становилась по-настоящему живой, многогранной и запоминающейся. Она тонко передавала внутренний мир персонажей, делая их близкими и понятными зрителю.  

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Елены Новиковой. 

Напомним, что в январе 2025 года скончалась актриса театра "Комедiя" Ирина Былина. 

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Теги:
Некролог Театр ТЮЗ
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