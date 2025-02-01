Скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова Культура и отдых

В Нижнем Новгороде не стало заслуженной актрисы Театра юного зрителя Елены Новиковой. О ее уходе 9 февраля 2025 года сообщили в театре.

Елена Новикова родилась 26 ноября 1945 года в Ярославле. В 1968 году она начала свою карьеру в Костромском драматическом театре, где блестяще исполнила роли Юлии Тугиной в "Последней жертве" и Аксюты в "Лесе" по пьесам А.Н. Островского. Позже переехала в Горький (ныне Нижний Новгород), где присоединилась к труппе ТЮЗа.

Ее дебют на нижегородской сцене состоялся в спектакле "Недоросль", где она сыграла Софью. С приходом главного режиссера Бориса Наравцевича творческое амплуа актрисы значительно расширилось. Среди ее знаковых ролей – Констанция Бонасье в "Трех мушкетерах", Оливия в "Двенадцатой ночи" и многие другие.

Некоторое время Новикова жила и работала в Германии, где выступала перед военнослужащими Западной группы войск и вела радиопередачи. Вернувшись в родной ТЮЗ, вновь сыграла в "Недоросле", но уже в образе госпожи Простаковой. Одной из ярких работ стала и ее роль в постановке "Банкрот" по Островскому. Всего в репертуаре актрисы было более 50 ролей.

По словам коллег, Елена Васильевна обладала редким талантом – каждая ее героиня становилась по-настоящему живой, многогранной и запоминающейся. Она тонко передавала внутренний мир персонажей, делая их близкими и понятными зрителю.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Елены Новиковой.

Напомним, что в январе 2025 года скончалась актриса театра "Комедiя" Ирина Былина.