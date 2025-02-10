В нижегородских вузах изменили правила поступления Общество

В 2025 году абитуриентов ждут новые условия поступления в ведущие вузы Нижнего Новгорода. Изменился перечень вступительных экзаменов, а в некоторых университетах расширены списки предметов по выбору.

В ННГУ имени Лобачевского отменили возможность поступления на "Биологию" с результатами ЕГЭ по географии, а на "Информатику и вычислительную технику" – по химии, выяснил NN.RU. Из списка предметов для "Психологии служебной деятельности" исключили иностранный язык, а для "Клинической психологии" он заменен на химию. Полностью изменились предметы по выбору для "Конфликтологии" – теперь это биология или математика. На "Филологии" абитуриенты смогут выбрать между иностранным языком, обществознанием и историей. Дополнительные предметы по выбору появились у поступающих на "Зарубежное регионоведение", "Международные отношения", "Политологию", "Историю", "Документоведение и архивоведение", "Экономику", "Торговое дело" и "Экономическую безопасность". Для "Рекреации и спортивно-оздоровительного туризма" обязательное обществознание заменили биологией. В "Лечебном деле" и "Стоматологии" оставлены только три обязательных экзамена – русский язык, биология и химия. Весь процесс поступления в 2025 году пройдет в онлайн-формате, а оригинал аттестата заменит заявление о согласии на зачисление.

В НГТУ имени Алексеева убрали иностранный язык из перечня экзаменов по выбору для всех технических и естественно-научных направлений. Теперь, помимо русского языка и математики, можно будет выбрать только физику, информатику или химию (в зависимости от специальности). На "Химической технологии" и "Биотехнологии" химия стала обязательным экзаменом. Кроме того, абитуриенты смогут получить до трех дополнительных баллов за участие в профориентационных мероприятиях и дополнительное образование. Зачисление на платные места пройдет 29 августа.

В НГАТУ вступительные испытания остались прежними, но увеличился список предметов по выбору. Также появились новые направления: "Сельскохозяйственная биотехнология", "Биоинженерия", "Клиническая ветеринария" и "Ветеринария мелких домашних животных". Приемная кампания продлится до 31 августа.

В НГЛУ имени Добролюбова изменилась приоритетность предметов на некоторых направлениях. Для "Туризма" теперь обязательным предметом стало обществознание, а история перешла в категорию предметов по выбору. В "Филологии" иностранный язык стал обязательным, а литература – предметом по выбору. Вуз также проведет отдельный конкурс для абитуриентов с профессиональным образованием, которые поступают на платное обучение с сокращенным числом экзаменов. Это коснется направлений "Менеджмент", "Реклама и связи с общественностью", "Туризм" и "Журналистика".

В НИУ ВШЭ сохранили три обязательных вступительных экзамена, но на некоторых программах третий предмет можно выбрать. Например, на "Компьютерных науках и технологиях" доступен выбор между информатикой и физикой, а для "Бизнес-информатики" – между информатикой и обществознанием. В "Цифровом маркетинге" третьим предметом может стать либо информатика, либо иностранный язык. В 2025 году добавлена новая программа – "Фундаментальная и прикладная математика". Расширен перечень олимпиад, конкурсов и хакатонов, результаты которых дают право на поступление без экзаменов или начисление максимального балла.

В ННГАСУ из списка вступительных экзаменов для технических направлений убрали английский язык. Открываются новые профили бакалавриата: "Управление инновациями", "Сервис недвижимости" и "Анимация и моушен-дизайн". Также увеличилось количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения – до пяти баллов можно получить за участие в профориентационных мероприятиях и до четырех – за дополнительное образование. Прием на платные места завершится 28 августа.

В НГПУ имени Минина расширился выбор предметов ЕГЭ для поступления на "Географию", "Экономику", "Менеджмент" и "Педагогическое образование". Количество вступительных испытаний осталось прежним – три. Сроки приема документов и зачисления скорректированы. На бюджетные места теперь можно поступить без предоставления оригинала документа об образовании – достаточно поданного согласия.

Все эти изменения важны для будущих абитуриентов, поэтому при подготовке к поступлению стоит заранее изучить требования вузов и сроки подачи документов.