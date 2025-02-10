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Общество

Православную гимназию создадут в Нижегородской области

11 февраля 2025 09:38  [100] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Православная гимназия появится в Нижегородской области. О планах по созданию такого учреждения сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Глава региона рассказал о визите в нашу область Константина Малофеева, предпринимателя и мецената. Вместе с нижегородским митрополитом Георгием Малофеев ознакомился с православными объектами духовно-нравственного и культурного развития.

Так, на Бору они посетили иконописную мастерскую "Ковчег", где трудятся более 100 мастеров. Здесь создают иконы, реставрируют, изготавливают иконостасы и занимаются монументальной живописью, а также своими руками производят смальту и оформляют храмы мозаикой. Под руководством Алексея Анциферова мастера украшали храм Воскресения Христова в Дзержинске и участвовали в работах на Благовещенском соборе Дивеевского монастыря. Сейчас они трудятся над восстановлением храма Святой Троицы на Рождественской улице в приволжской столице. Их работы поражают красотой и вдохновением, отметил Никитин. 

Также гости побывали в комплексе "Сергиевская слобода" и познакомились с молодежным центром "Пересвет". Затем Константин Малофеев в рамках своего визита посетил Арзамас, где осмотрел обновленную Соборную площадь. Как отметил Глеб Никитин, по итогу было подписано соглашение о сотрудничестве с митрополитом и Константином Малофеевым.

Ранее сообщалось, что храм в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" освящён в Крестовоздвиженском монастыре.

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Теги:
Глеб Никитин митрополит Георгий РПЦ
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