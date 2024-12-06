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Бизнес

Реставрацию южного келейного корпуса Саровского монастыря завершат в 2025 году

18 декабря 2024 13:37  [177] Бизнес

Фото: АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер"

На территории Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни проходит реставрация корпуса келий на южной стороне. 

Как сообщает пресс-служба АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер", реставрация южного корпуса – это часть комплекса мероприятий по восстановлению архитектурного ансамбля Саровского монастыря, которые проводятся по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Кроме того, реставрация входит в программу развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

По словам директора АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игоря Филиппова, в настоящее время здесь уже воссоздали храмы, разрушенные в середине прошлого века, отреставрировали корпуса и башни, благоустроили значительную территорию обители. 

Двухэтажный корпус из красного кирпича с подвалом был построен рядом с храмом в честь преподобного Серафима Саровского в начале 20 века. Верхний этаж корпуса был жилым, а в нижнем располагались ризница и мастерские. Из-за сильного перепада рельефа подвал с южной стороны представляет собой надземный цокольный этаж.

Во время работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования на двух этажах и в подвале вставили новые окна, в помещении отреставрировали историческую кладку стен, проложили инженерные сети: электроснабжение, водопровод, котельную.

В настоящее время внутренние отделочные работы близятся к окончанию, ведется реконструкция фасадов. Окончание всех работ запланировано на 2025 год.

Ранее сообщалось, что реставрацию церкви Живоносного источника в Арзамасе планируют завершить в 2026 году.

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Теги:
Реставрация Саров
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