Реставрацию южного келейного корпуса Саровского монастыря завершат в 2025 году

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На территории Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни проходит реставрация корпуса келий на южной стороне.
Как сообщает пресс-служба АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер", реставрация южного корпуса – это часть комплекса мероприятий по восстановлению архитектурного ансамбля Саровского монастыря, которые проводятся по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.Кроме того, реставрация входит в программу развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".
По словам директора АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игоря Филиппова, в настоящее время здесь уже воссоздали храмы, разрушенные в середине прошлого века, отреставрировали корпуса и башни, благоустроили значительную территорию обители.
Двухэтажный корпус из красного кирпича с подвалом был построен рядом с храмом в честь преподобного Серафима Саровского в начале 20 века. Верхний этаж корпуса был жилым, а в нижнем располагались ризница и мастерские. Из-за сильного перепада рельефа подвал с южной стороны представляет собой надземный цокольный этаж.Во время работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования на двух этажах и в подвале вставили новые окна, в помещении отреставрировали историческую кладку стен, проложили инженерные сети: электроснабжение, водопровод, котельную. В настоящее время внутренние отделочные работы близятся к окончанию, ведется реконструкция фасадов. Окончание всех работ запланировано на 2025 год.
Ранее сообщалось, что реставрацию церкви Живоносного источника в Арзамасе планируют завершить в 2026 году.
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