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Общество

Нижегородские специалисты нашли кишечную палочку на мясокомбинате

11 февраля 2025 10:59  [134] Общество

Фото: Александр Воложанин

В ходе санитарного контроля на одном из мясоперерабатывающих предприятий Нижегородской области выявлены нарушения. Специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в смывах с оборудования, инвентаря и рабочей одежды персонала.  

С 9 января по 5 февраля 2025 года Нижегородская испытательная лаборатория ФГБУ "ВНИИЗЖ" провела проверку санитарного состояния пищевых производств. В лабораторию поступило 868 образцов смывов, по которым проведено 1172 исследования на наличие опасных микроорганизмов, включая сальмонеллы, листерии, золотистый стафилококк и яйца гельминтов.  

В результате в 39 образцах выявлены бактерии кишечной палочки. Их присутствие указывает на недостаточную санитарную обработку оборудования и инвентаря.  

Информация о результатах исследований внесена в систему "ВЕСТА" и направлена заказчику для принятия мер.  

Напомним, что БГКП – это санитарно-показательные микроорганизмы, некоторые штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к внешним условиям, могут долго сохраняться в окружающей среде и размножаться в продуктах питания, если попадают туда с загрязненного оборудования.

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Теги:
Исследование Продовольствие
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