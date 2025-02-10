Нижегородские специалисты нашли кишечную палочку на мясокомбинате Общество

Фото: Александр Воложанин

В ходе санитарного контроля на одном из мясоперерабатывающих предприятий Нижегородской области выявлены нарушения. Специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в смывах с оборудования, инвентаря и рабочей одежды персонала.

С 9 января по 5 февраля 2025 года Нижегородская испытательная лаборатория ФГБУ "ВНИИЗЖ" провела проверку санитарного состояния пищевых производств. В лабораторию поступило 868 образцов смывов, по которым проведено 1172 исследования на наличие опасных микроорганизмов, включая сальмонеллы, листерии, золотистый стафилококк и яйца гельминтов.

В результате в 39 образцах выявлены бактерии кишечной палочки. Их присутствие указывает на недостаточную санитарную обработку оборудования и инвентаря.

Информация о результатах исследований внесена в систему "ВЕСТА" и направлена заказчику для принятия мер.

Напомним, что БГКП – это санитарно-показательные микроорганизмы, некоторые штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к внешним условиям, могут долго сохраняться в окружающей среде и размножаться в продуктах питания, если попадают туда с загрязненного оборудования.