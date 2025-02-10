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Фонд "СПИД.ЦЕНТР" объявил о закрытии филиала в Нижнем Новгороде

11 февраля 2025 11:13  [51]

Фото: Александр Воложанин

Фонд "СПИД.ЦЕНТР" прекратил работу своего филиала в Нижнем Новгороде. Пространство больше не принимает посетителей, а оборудование для тестирования уже вывезено, сообщается на сайте организации.

Как уточняется, одной из причин закрытия стали финансовые трудности. Фонд не получил грантовой поддержки, что привело к необходимости перераспределения ресурсов и сокращения расходов. Также свою роль сыграли сложности с работой с ключевыми группами населения, которые находятся в зоне повышенного риска заражения ВИЧ. В силу изменений в законодательстве это становится все сложнее, а иногда и небезопасно.  

Кроме того, по сравнению с Москвой и Петербургом, в Нижнем Новгороде оказалось меньше людей, готовых обращаться за тестированием и консультациями. Возможно, это связано с недостаточным уровнем информированности населения или отсутствием поддержки со стороны местных властей, предположили в фонде. Также утверждается, что в течение всей работы филиал не получал содействия со стороны властей, что тоже сказалось на его деятельности.  

"Очень жаль, что несмотря на все усилия сотрудников Фонда, наша работа остается невостребованной у благополучателей и официальных структур", – отметил директор "СПИД.ЦЕНТРА" Максим Губка.  

Филиалы Фонда в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работу. Там по-прежнему оказывают помощь в тестировании, консультировании, профилактике ВИЧ и других инфекций, а также проводят образовательные мероприятия и группы поддержки.

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