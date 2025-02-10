Квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде продолжают расти в цене Экономика

В январе 2025 года цены на готовое жилье в Нижнем Новгороде снова выросли. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 137 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,5%.

При этом объем предложений в городе заметно сократился – за месяц их стало меньше на 11,4%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке достигла 6,7 млн рублей, а ее средняя площадь – 52,3 кв. м.

Отмечается, что лидером по росту цен на вторичное жилье среди миллионников стал Новосибирск (+1,2%, 120 000 руб./кв. м). Далее идут Казань (+1,1%, 180 000 руб./кв. м) и Москва (+1,1%, 351 000 руб./кв. м).

В 11 из 16 городов-миллионников стоимость квадратного метра изменилась незначительно – от 0,1% до 0,9%. Снижение цен зафиксировано в Краснодаре (-0,9%, 119 000 руб./кв. м) и Омске (-0,3%, 105 000 руб./кв. м).

По данным экспертов, объем доступных квартир на вторичном рынке уменьшился в среднем на 6,1% во всех городах-миллионниках. Наибольшее сокращение зафиксировано в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. Это связано с сезонными факторами – в январе продавцы традиционно менее активны.

Эксперты отмечают, что рынок вторичного жилья сейчас находится в периоде снижения активности. По словам коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова, в ближайшее время спрос вернется к осенним показателям, а объем предложений начнет восстанавливаться в феврале. Однако в долгосрочной перспективе ожидается стагнация спроса и предложения.

Самыми дорогими городами по стоимости квадратного метра остаются Москва (351 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (210 000 руб./кв. м), Казань (180 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (137 000 руб./кв. м) и Красноярск (131 000 руб./кв. м). Самое доступное жилье на вторичном рынке предлагают Челябинск и Волгоград, где "квадраты" стоят менее 100 000 рублей.

Ранее эксперты в сфере недвижимости предсказали снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья в 2025 году.