Нижегородская область рассчитывает на списание 9 млрд рублей бюджетных кредитов Экономика

В 2025 году Нижегородская область ожидает списания более 9 млрд рублей бюджетных кредитов. Об этом сообщил замгубернатора региона Егор Поляков в своем Telegram-канале.

Ранее правительство России утвердило правила, согласно которым субъектам Федерации спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, накопленной к 1 марта 2024 года. Для Нижегородской области общий объем списания в 2025-2029 годах составит 46,5 млрд рублей.

Средства, которые регион сможет списать, должны быть использованы в соответствии с федеральными требованиями. Минимум половина суммы пойдет на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ. Оставшуюся часть власти смогут направить на: расселение аварийного жилья, развитие общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов, развитие опорных населенных пунктов, докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

По словам Полякова, в настоящее время власти формируют заявку в федеральное правительство, где укажут направления расходования списанных средств. Списание 9 млрд рублей в 2025 году позволит уменьшить долговую нагрузку Нижегородской области на 2,9%.

Ранее, региональный минфин объявил аукционы на привлечение кредитных линий на 17 млрд рублей. По состоянию на 1 февраля объем госдолга Нижегородской области составлял 161,1 млрд рублей.